POL-LIP: Lemgo. Zaun beschädigt.

Unbekannte haben an einem Teich randaliert und die Umzäunung erheblich beschädigt. Zwischen dem 9. und 18. August rissen sie Pfeiler aus dem Boden und zerstörten Zaunelemente. Der Teich liegt an einem Gehweg, der von der Straße "Am Kolb" parallel zur Straße "Hinterm Busch" verläuft. Der Sachschaden liegt bei etwa 400 Euro. Hinweise nimmt die Kripo in Lemgo unter 05261 / 9330 entgegen.

