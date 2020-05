Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen-Tönisberg: Tageswohnungseinbrecher schlagen Fenster ein

Kempen (ots)

Zu einem Tageswohnungseinbruch kam es am Donnerstag zwischen 09:15h und 13:15 Uhr auf dem Erprathsweg in Tönisberg. Unbekannte schlugen das seitlich am Haus befindliche Wohnzimmerfenster ein und durchwühlten in Abwesenheit der Bewohner das gesamte Haus. Zur Höhe der Tatbeute konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme keine Angaben gemacht werden. Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Tatzeitraum über die Rufnummer 02162 377-0. /sm (376)

