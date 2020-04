Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zwei Schwerverletzte bei Autounfall nahe Zarrentin

Zarrentin (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 195 zwischen Zarrentin und Lüttow sind am Donnerstagnachmittag zwei Autoinsassen schwer verletzt worden. Ein Kleintransporter war kurz nach 16 Uhr nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Straßenbaum geprallt. Dabei erlitten der 54-jährige Fahrer als auch der 42-jährige Beifahrer schwere Verletzungen. Die aus der Region stammenden Männer wurden jeweils mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Am Kleintransporter entstand Totalschaden. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen und der Bergung des Fahrzeuges musste die B 195 an der Unfallstelle für ca. zwei Stunden voll gesperrt werden. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallallursache. Nach Angaben des 54-jährigen Fahrers, habe er aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

