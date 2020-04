Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Amern: Tageswohnungseinbrecher hebelten an Haustür

Schwalmtal-Amern (ots)

Zu einem versuchten Tageswohnungseinbruch kam es am gestrigen Mittwoch zwischen 07.20 Uhr und 15.00 Uhr auf der Polmansstraße in Amern. Unbekannte hatte sich Zugang zum Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses verschafft und hebelten an der Tür einer Wohnung im Erdgeschoss. Die Tür hielt den Hebelversuchen stand, es wurde nichts gestohlen. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kriminalpolizei über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (374)

