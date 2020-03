Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH_Heringsdorf Zwei Tote bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medien-Information der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck

Am heutigen Sonntag (15.03.2020) kam es gegen 11.20 Uhr zu einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Heringsdorf (Ostholstein).

Einsatzkräfte fanden im Inneren des Gebäudes zwei leblose Personen vor, bei denen es sich dem ersten Ermittlungen zufolge um die dort gemeldeten Anwohner handelte.

Vonseiten des Kriminaldauerdienstes der Polizeidirektion Lübeck wurde der Brandort in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Lübeck beschlagnahmt.

Nähere Informationen zum Sachverhalt und zum Ermittlungsstand können erst am morgigen Montag (16.03.2020) von der Staatsanwaltschaft Lübeck gegeben werden.

