Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Anrath: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Willich (ots)

Am Mittwoch zwischen 14:30h und 17:30h versuchten Unbekannte sich Zutritt zu einem Wohnhaus auf der Meisfeldstraße in Anrath zu verschaffen. Die unbekannten Täter versuchten erfolglos mittels Manipulation an der Hauseingangstür in das Haus zu gelangen und beschädigten dadurch das Schloss. In das Haus selbst gelangten sie nicht. Die Polizei bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge über die Rufnummer 02162/377-0. /sm (371)

