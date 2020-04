Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen-Tönisberg: Polizei nimmt Wohnungseinbrecher fest

Kempen-Tönisberg (ots)

Am Dienstag wurden Einsatzkräfte der Kempener Polizei gegen 08.30 Uhr zu einem Wohnungseinbruch auf dem Windmühlenweg in Tönisberg gerufen. Eine Zeugin hatte gesehen, wie der Einbrecher aus dem Haus kam und mit einem Roller wegfuhr. Einsatzkräfte stellten später fest, dass der Täter eine Seitentür zum Haus aufgehebelt hatte. Aus dem Haus hatte er unter anderem einen Karton mit Orden gestohlen. Bei der Fahndung fuhr der Einbrecher einem Streifenteam buchstäblich in die Arme. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann fest. Dabei handelt es sich um einen 33-jährigen Kempener (deutsch), der der Polizei wegen Diebstahls- und Drogendelikten bekannt ist. Bei dem Mann fanden die Beamten das Diebesgut. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde der Kempener entlassen. Die Ermittlungen dauern an. /wg (368)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell