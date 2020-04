Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Entwichener aus der LVR Klinik festgenommen

Viersen-Süchteln (ots)

Wie in unserer Pressemitteilung Nr. 364 vom heutigen Tag mitgeteilt, war ein 33-jähriger am heutigen Morgen aus den LVR- Kliniken geflohen. Der Mann wurde in den frühen Abendstunden in Ortsbereich Neuwied angetroffen und ohne Probleme festgenommen.

