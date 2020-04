Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Lagerhalle aufgebrochen

Brüggen-Bracht (ots)

200426 Brüggen-Bracht: Lagerhalle aufgebrochen

Im Zeitraum von Freitag, 24.04. , 18.00 Uhr bis Sonntag , 26.04 , 14.00 Uhr brachen Unbekannte in eine Lagerhalle an der Solferinostraße auf. Im Inneren der Halle brachen sie desweiteren einen Transporter auf, aus dem diverse Werkzeuge entwendet wurden. Hinweise bitte an die Polizei Viersen unter 02162-377/0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Leitstelle

Klaus Junker

Telefon: 02162/377-1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1155

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell