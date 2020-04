Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Anrath: Radfahrer missachtet Vorfahrt und wird schwer verletzt

Willich-Anrath (ots)

Am Freitag fuhr ein 16-jähriger Willich gegen 08:15 Uhr mit seinem Rennrad auf der Straße 'Allee' in Richtung Johannesstraße. An der Kreuzung Hindenburgstraße missachtete er offenbar die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pkw. Dessen Fahrerin, eine 34-jährige Süchtelnerin konnte den Zusammenstoß nicht verhindern. Der 16-Jährige stürzte und wurde verletzt. Zur stationären Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. /wg (359)

