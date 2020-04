Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-Vorst: Polizei sucht nach schwerem Verkehrsunfall weitere Zeugen

Tönisvorst-Vorst (ots)

Wie wir gestern berichteten (Meldung 354), wurde ein 92-jähriger Kempener bei einem Verkehrsunfall an der Vorster Straße am Donnerstag sehr schwer verletzt. Wie ein Zeugen den Ermittlern des Verkehrskommissariats berichtete, hatten sich noch weitere Personen an der Unfallstelle aufgehalten, die namentlich noch nicht feststehen. Die Polizei sucht diese Personen als wichtige Zeugen. Die Rufnummer lautet 02162/377-0. Meldungen per E-Mail über poststelle.viersen@polizei.nrw.de /wg (358)

