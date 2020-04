Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Exhibitionist im Grenzwald - Polizei sucht Zeugen

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Freitag zeigte sich ein unbekannter Mann einer Frau in schamverletzender Weise. Die 40-jährige Nettetalerin war gegen 11.00 Uhr auf einem Wanderweg im Bereich Galgenvenn unterwegs, als der Unbekannte vor ihr auftauchte. Er habe lediglich eine Sturmhaube und Springerstiefel getragen, so die Frau. Der Mann sei auf sie zugegangen, dabei habe er onaniert. Die Nettetalerin schrie, lief weg und fuhr nach Hause, von wo aus sie die Polizei verständigte. Die Fahndung nach dem Mann blieb ohne Erfolg. Der Täter ist ca. 1,90 Meter groß und hat eine kräftige Statur. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Täter über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (357)

