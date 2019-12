Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Scheinwerfer entwendet - Opferstöcke aufgebrochen - Zwei Fahrräder entwendet - Fußgängerin am Zebrastreifen erfasst - Container aufgebrochen - Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Auf Verkehrsinsel aufgefahren

Am Dienstag um 07:15 Uhr befuhr ein 22-jähriger Lenker eines PKW BMW die Haller Straße. An einem dortigen Zebrastreifen erkannte der junge Fahrer zwar rechtzeitig, dass der vor ihm fahrende PKW anhalten musste, seine eingeleitete Bremsung blieb jedoch aufgrund Straßenglätte ohne Wirkung, so dass der BMW-Lenker sein Fahrzeug auf die dortige Verkehrsinsel lenkte. Der BMW überfuhr zwei Verkehrszeichen und kam auf der Verkehrsinsel zum Stehen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8500 Euro.

Blaufelden: Unfall auf glatter Fahrbahn

Aufgrund Glatteises kam ein 57-jähriger Mann, der mit seinem Dacia Dokker die Langenburger Straße in Richtung Wittenweiler befuhr auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Mercedes Sprinter eines 45-jährigen Fahrers zusammen. Der Unfall, bei welchem ein Schaden in Höhe von etwa 14.000 Euro entstand, ereignete sich am Dienstag gegen 06:25 Uhr auf einer Bahnbrücke. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Schwäbisch Hall: Container aufgebrochen

In der Zeit von Montag, 15 Uhr bis Dienstag, 8 Uhr, wurden auf dem Gelände der gewerblichen Schule in der Max-Eyth-Straße zwei Baustellencontainer, die mittels Vorhängeschlösser gesichert waren, gewaltsam geöffnet. Aus den Containern wurden zwei Hilti-Maschinen, eine Styroporschneidemaschine, diverses Werkzeug, ein Karton Schrauben sowie ein Akku-Schrauber der Marke Makita entwendet. Zeugenhinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Vellberg: PKW zerkratzt

Ein PKW BMW, der in der Hartlaubstraße abgestellt war, wurde zwischen Montagnachmittag und Dienstagfrüh mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 500 Euro.

Schwäbisch Hall: Fußgängerin am Zebrastreifen erfasst

Am Montag um 17:40 Uhr befuhr ein 60-jähriger Lenker eines PKW Mitsubishi die Salinenstraße in Richtung Innenstadt. Auf Höhe des Fußgängerüberweges zum Lapeenranta-Steg hielt der Mitsubishi-Fahrer zunächst an. Als er wieder anfuhr, übersah er eine 58-jährige Fußgängerin, welche den Zebrastreifen aus Richtung Lapeenranta-Steg in Richtung ZOB begehen wollte. Die Frau wurde von dem Pkw erfasst und zu Boden geworfen. Hierbei wurde sie leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden.

Gaildorf: Zwei Fahrräder entwendet

Am Montag zwischen 18:30 Uhr und 20:30 Uhr wurden vor der Sporthalle in der Straße Bleichgärten zwei unverschlossene Fahrräder entwendet. Zum einen handelte es sich um ein schwarzes Mountainbike der Marke Bergamont, Revox 4.0 und zum anderen um ein rot-weißes Mountainbike der Marke Bergamont, Trailster 6.0. Die Räder haben einen Wert in Höhe von etwa 2100 Euro.

Oberrot: Opferstöcke aufgebrochen

In der Stielberg-Kapelle oberhalb von Hausen an der Rot, wurden zwischen Samstag und Montag zwei in die Wand eingelassene Opferstöcke aufgebrochen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Zudem wurde in der Kapelle ein Kruzifix beschädigt. Hierbei entstand ebenfalls ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Mainhardt unter der Rufnummer 07903 / 940016 entgegen.

Satteldorf: Scheinwerfer entwendet

Von einem Sattelzug Scania, welcher auf dem BAB Parkplatz Bronnholzheim in Fahrtrichtung Heilbronn geparkt war, wurden in der Nacht von Montag auf Dienstag beide Frontscheinwerfer ausgebaut und entwendet. Des Weiteren wurde ein Seitenschutz für den Tank entwendet. Der Fahrer des Sattelzuges befand sich während des Diebstahls in seinem Führerhaus und schlief. Hinweise auf den Diebstahl erbittet die Verkehrspolizeidirektion Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 07904 / 94260.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell