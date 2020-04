Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 200423 - Viersen: Fußgängerin angefahren und schwer verletzt

Viersen (ots)

Am Donnerstag, gegen 19:15 Uhr, wurde eine 59jährige Viersenerin vom Pkw eines 55jährigen Vierseners erfasst, als sie mit ihrem Rollator die Freiheitsstraße in Richtung Josefring überquerte. Der Pkw kam aus der Brüsseler Allee und bog nach links in die Freiheitsstraße Richtung Mönchengladbach ab. Die Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. /jp (355)

