Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Pkw-Fahrerin touchiert Radfahrer - leicht verletzt

Nettetal-Lobberich (ots)

Am Donnerstag fuhr ein 67-jähriger Radfahrer aus Hinsbeck gegen 11.50 Uhr auf der Niedieckstraße in Lobberich in Richtung Werner-Jäger-Straße. Auf der engen und viel befahrenen Straße wurde er von einem Auto überholt. Dessen Fahrerin, eine 56-jährige Frau aus Lobberich (deutsch), lenkte ihren Wagen wegen eines entgegenkommenden Autos ein Stück nach rechts. Dabei stieß sie mit dem Radfahrer zusammen, der in der Folge stürzte und leicht verletzt wurde. In einem Krankenhaus wurde der Hinsbecker ambulant behandelt. Die Polizei appelliert an alle Kfz-Führer: Halten sie genügend Abstand, wenn sie einen Radfahrer überholen. Ab dem 28. April gilt in Ortschaften ein Abstand von mindestens 1,5 Meter, außerhalb von Ortschaften gilt ein Mindestüberholabstand von 2 Metern. Fahren Sie immer vorsichtig und nehmen Sie Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer. Dieser Grundsatz gilt für alle, die am Straßenverkehr teilnehmen. /wg (352)

