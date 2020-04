Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Fahrradfahrerin leicht verletzt

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am heutigen Tag um 15:20 Uhr befuhr eine 72jährige Lobbericherin mit ihrem Fahrrad die Feldstraße aus Richtung Gewerbegebiet in Richtung der Einmündung Feldstraße/Poststraße. Dort angekommen folgte sie der Feldstraße nach links in Richtung Königspfad. Hierbei geriet sie am äußerst rechten Fahrbahnrand mit dem Vorderrad gegen den Bordstein. Durch den Kontakt mit dem Randstein verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte auf den angrenzenden Gehweg. Hierbei verletzte sie sich leicht am rechten Handgelenk und am Nasenbein. Sie wurde mittels RTW dem Krankenhaus in Lobberich zugeführt. Dort konnte sie nach ambulanter Behandlung entlassen werden.

