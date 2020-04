Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen-St. Hubert: Autofahrer missachtet Vorfahrt und fährt weiter - Rennradfahrer verletzt

Kempen-St. Hubert (ots)

Am Dienstag fuhr ein 59-jähriger Rennradfahrer aus Kempen gegen 20.15 Uhr auf der Bendenstraße in St. Hubert in Richtung Königsstraße. An der Kreuzung zur Bahnstraße, an der rechts vor links gilt, kam von links ein Pkw und missachte die Vorfahrt des Radfahrers. Der Kempener bremste, um einen Zusammenstoß zu verhindern und stürzte. Dabei wurde er leicht verletzt. Der Fahrer des Pkw, es handelt sich dabei um einen dunkler Mercedes mit MG-Kennzeichen, hielt nach Angaben des 59-Jährigen kurz an und fuhr dann weiter, ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern. Der Fahrer ist etwa 40 Jahre alt, hat dunkle, mittellange Haare und war dunkel gekleidet. Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher erbittet das Verkehrskommissariat in Viersen über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (346)

