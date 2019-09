Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Kleinkraftrad entwendet ++ Fahrradcodierung in Clenze fällt aus! ++ Jugendliche kontrolliert - Drogen sichergestellt ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Unbekannte versuchen Transporter anzuzünden

Am 12.09.19, gegen 03.40 Uhr, haben unbekannte Täter versucht einen Mercedes Transporter, der in der Bardowicker Straße abgestellt war, anzuzünden. Die Täter hatten bereits versucht einen Reifen in Brand zu stecken, jedoch sah ein zufällig vorbeikommender Zeuge die Flammen und löschte sie, bevor ein Schaden vom Transporter entstehen konnte. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Kleinkraftrad entwendet

Am 10.09.19, gegen 17.00 Uhr, stellte ein 25-Jähriger sein rotes Kleinkraftrad Piaggio auf einem Parkplatz in der Straße Hinter der Saline ab. Als er am nächsten Morgen, gegen 05.00 Uhr, zu dem Parkplatz zurückkehrte, musste er feststellen, dass unbekannte Täter die Piaggio entwendet hatten. An dem Kleinkraftrad befand sich zur Tatzeit das Versicherungskennzeichen 589 ABK. Der entstandene Schaden wurde auf ca. 350 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - nach Verkehrsunfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Am 11.09.19, zwischen 10:45 und 13:00 Uhr, stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf dem Parkplatz einer Orthopädiepraxis in der Volgerstraße gegen einen dort abgestellten Skoda. An dem Skoda entstand Sachschaden von ca. 1.000 Euro, der Unfallverursacher fuhr jedoch davon, ohne sich um den Personalienaustausch zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Embsen - Radkappen gestohlen

Am 11.09.19 haben unbekannte Täter von einem VW, der in der Zeit von 11:00 bis 13:40 Uhr auf dem Parkplatz einer Schule in der Bahnhofstraße abgestellt war, die Radkappen abgebaut und entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Melbeck, Tel.: 04134/917900, entgegen.

Amt Neuhaus, Krusendorf - GPS-Receiver entwendet

Zwischen dem 11.09.19, 17.00 Uhr, und 12.09.19, 07.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter aus zwei Traktoren zwei GPS-Receiver und ein GPS-Display. Die Traktoren standen auf einem Firmengelände in der Sumter Straße. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Amt Neuhaus, Tel.: 038841/20732, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Bargeld aus Handtasche gestohlen

Am 10.09.19, zwischen 18:15 und 19:30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter das Bargeld aus einer Geldbörse. Die Tat ereignete sich in einem Umkleideraum im Schulweg, wo die Eigentümerin ihre Handtasche mit ihrer Geldbörse darin abgelegt hatte. Es entstand ein Schaden von unter 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, entgegen.

Clenze - Fahrradcodierung fällt aus!

Die für den 16.09.19 angekündigte Fahrradcodierung muss leider ausfallen. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.

Hitzacker - Lack zerkratzt - wer hat etwas gesehen?

Zeugen werden nach einer Sachbeschädigung am Spätnachmittag des 11.09.19 auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Drawehnertorstraße gesucht. Ein bislang unbekannter Täter hat den Lack eines Daimler Vito, der auf dem Parkplatz abgestellt war, derart zerkratzt, dass ein Schaden von ca. 1.000 Euro entstand. Die Tat ereignete sich gegen 18.45 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Hitzacker, Tel.: 05862/378, entgegen.

Küsten - Geschwindigkeitskontrolle

Am 11.09.2019 wurde in der Zeit von 17:30 bis 20:00 Uhr auf der K8 im Bereich Krummasel eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. 18 Fahrer waren zu schnell unterwegs. Der Schnellste, ein 59 Jahre alter Motorradfahrer, wurde mit 126 km/h statt der erlaubten 80 km/h gemessen. Ihm droht ein Fahrverbot.

Lüchow - nach Unfall Zettel hinterlassen - bitte bei der Polizei melden

Bereits am 09.09.19, zwischen 07.45 und 18.00 Uhr, kam es auf dem Gildehausparkplatz in der Tannenbergstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden von ca. 1.500 Euro an einem VW Golf entstand. Der Verursacher hinterließ einen Zettel mit einer Nachricht an der Windschutzscheibe des VW. Die Nachricht war aufgrund der Witterung jedoch nicht mehr lesbar. Der Unfallverursacher wird daher gebeten sich zum Zweck der Schadensregulierung mit der Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, in Verbindung zu setzen.

Uelzen

Uelzen - Jugendliche kontrolliert - Drogen sichergestellt

Am Nachmittag des 11.09.19 wurden mehrere Jugendliche auf einem Spielplatz bzw. einer Skaterbahn in der Albrecht-Thaer-Straße kontrolliert. Bei der Kontrolle gegen 15.15 Uhr stellten die Polizeibeamten bei drei 16-Jährigen (einem Jungen und zwei Mädchen) jeweils etwas Marihuana sicher. Der Junge führte zudem ein verbotenes Messer mit, welches ebenfalls sichergestellt wurde. Gegen die Jugendlichen wurden Strafverfahren eingeleitet.

Wrestedt/Wieren - Hauptuntersuchung verpasst

Gleich drei Fahrzeughalter wurden am Vormittag des 11.09.19 von der Polizei erwischt, weil die Termine zur Hauptuntersuchung (TÜV) deutlich überschritten waren. Die Fahrzeuge hätten im Juni, April bzw. Februar vorgeführt werden müssen. In allen drei Fällen wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren gegen den jeweiligen Fahrzeughalter eingeleitet.

Bad Bevensen - betrunken unterwegs

Am 12.09.19, gegen 00.30 Uhr, wurde der 52 Jahre alte Fahrer eines Daimler Chrysler von der Polizei kontrolliert. Der Daimler-Fahrer war der Polizeistreife aufgefallen, weil er die Demminer Allee mit auffallend hoher Geschwindigkeit befahren hatte. Bei der folgenden Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der 52-Jährige eine "Alkoholfahne" hatte. Ein folgender Alkoholtest ergab einen Wert von 1,31 Promille. In Folge wurde dem Daimler-Fahrer die Weiterfahrt untersagt, ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lüneburg

PHK'in Antje Freudenberg

Polizeipressestelle Lüneburg

Telefon: 04131/8306-2515

Mobil: 01520/9348988

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell