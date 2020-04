Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: MTB-Fahrer gestürzt und schwer verletzt

Viersen-Süchteln (ots)

Am heutigen Tag um 15:45 Uhr stürzte ohne Fremdeinwirkung ein 41jähriger MTB-Fahrer aus Mönchengladbach in den Süchtelner Höhen und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit dem Rettungshubschauber in die BGU in Duisburg transportiert wurde, dort verbleib er zur stationären Behandlung.

