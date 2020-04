Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Einbruch in Optiker-Geschäft

Viersen-Dülken (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen brachen gegen 03.20 Uhr Unbekannte in ein Optiker-Geschäft auf der Lange Straße in Dülken ein. Die Unbekannten schlugen eine Scheibe ein, ein Tatverdächtiger kletterte in das Geschäft. Kurze Zeit später flüchteten zwei Tatverdächtige zu Fuß in Richtung Neumarkt. Ob ein weißer Transporter, der von Zeugen in der Nähe beobachtet wurde, im Zusammenhang mit dem Einbruch steht, müssen die weiteren Ermittlungen klären. Eine Fahndung nach dem Transporter und nach den beiden Verdächtigen verlief ergebnislos. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise auf Tatverdächtige und auf den weißen Transporter über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (351)

