Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 200423 - Brüggen: Pkw übersehen, Kleinkraftradfahrer schwer verletzt

Brüggen (ots)

Ein 32jähriger Brüggener befuhr mit seinem Kleinkraftrad den Hagenkreuzweg in Richtung Herrenlandstraße. Bei der Einfahrt in den Kreisverkehr Hochstraße/Hagenkreuzweg/Herrenlandstraße übersah er den im Kreisverkehr fahrenden Pkw eines 51jährigen Wassenbergers. Er prallte gegen den Pkw und stürzte. Er wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. /jp (353)

