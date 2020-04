Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 200423 - Tönisvorst-Vorst: E-Bikefahrer schwer verletzt

Tönisvorst-Vorst (ots)

Am Donnerstag befuhr ein 92jähriger Kempener gegen 18:40 Uhr mit seinem E-Bike den Wirtschaftsweg Stiegerheide in Richtung St. Peter. Beim Überqueren der Vorster Straße (L361) stieß er mit dem Pkw eines 27jährigen Tönisvorsters zusammen, der die bevorrechtigte Landstraße in Richtung Kempen befuhr. Der Senior wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme musste die L 361 in beide Richtungen gesperrt werden. /jp (354)

