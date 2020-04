Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Polizeihund stellt Jugendlichen nach versuchtem Motorraddiebstahl

Nettetal-Breyell (ots)

Am gestrigen Donnerstag versuchte ein 16-jähriger Niederländer gegen 16.30 Uhr, ein Motorrad auf der Dülkener Straße zu stehlen. Er schob das geparkte Krad von dem Parkplatz weg. Der Eigentümer des Motorrades, ein 23-jähriger Nettetaler, beobachtete den Diebstahl und nahm mit einem weiteren Zeugen zu Fuß die Verfolgung auf. Als der 16-Jährige seine Verfolger bemerkte, stellte er das Krad ab und flüchtete zu Fuß in ein angrenzendes Feld in Richtung Autobahn. Der 23-Jährige gab den alarmierten Einsatzkräften die Beschreibung des Jugendlichen und den Fluchtweg durch. Schnell war das Fluchtgebiet erreicht. Ein Diensthund der Viersener Polizei fand den Niederländer schließlich in einem Gebüsch, der sich daraufhin widerstandslos festnehmen ließ. Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte zudem mehrere Ecstasy-Pillen. Der 16-Jährige wurde mittlerweile wieder in die Obhut der Erziehungsberechtigten entlassen. /wg (356)

