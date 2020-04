Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Friseurgeschäft

Tönisvorst (ots)

Vermutlich in der Nacht zum heutigen Samstag, 25.04. , brachen Unbekannte in ein Friseurgeschäft am Ostring in Tönisvorst ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und brachen im Inneren des Geschäfts eine Geldkassette auf, aus der sie einen geringen dreistelligen Bargeldbetrag entwendeten. Zudem nahmen die Unbekannten auch noch zwei Computer mit. Hinweise bitte an die Polizei Viersen unter 02162-377/0.

