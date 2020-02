Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Körperverletzung nach Flirtversuch

Pirmasens (ots)

Am Sonntag, den 09.02.2020, gegen 00:50 Uhr ereignete sich in einer Gaststätte in der Marsstraße, Pirmasens eine Körperverletzung. Ein 64-jähriger Mann aus Mörlenbach flirtete während des Gaststättenbesuch sämtliche anwesenden Frauen an. Als er die 38-jähriger Ehefrau eines anwesenden 41-jährigen Mannes, beide aus dem Kreis Südwestpfalz, ansprach schlug der Ehemann dem 64-jährigen Mann mit der Faust in dessen Gesicht. Hierdurch erlitt der 64-jährige Mann eine blutende Wunde am linken Auge. | pips

