PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldung der Polizeidirektion Main-Taunus vom 27.04.2020 - Polizeieinsatz in Mehrfamilienhaus

Hofheim (ots)

Eppstein, Ehlhalten, Kirchstraße, Montag, 27.04.2020, 12:10 Uhr bis 16:00 Uhr

(jn)Im Eppsteiner Stadtteil Ehlhalten kam es am Montagnachmittag zu einem größeren Polizeieinsatz, nachdem sich ein 38-jähriger Mann alleine in seiner Wohnung verbarrikadiert hatte. Um 12:10 Uhr waren Beamte der Kelkheimer Polizeistation im Rahmen der Amtshilfe in der Kirchstraße im Einsatz, um eine Wohnungsräumung zu begleiten. Auf eine erste Ansprache reagierte der 38-jährige Bewohner äußerst aggressiv und schlug einem Polizeibeamten ins Gesicht; dieser wurde dabei leicht verletzt. Im Anschluss zog sich der 38-Jährige in seine Wohnung zurück, verbarrikadierte die Tür und verweigerte zunächst jegliche weitere Kooperation. Daraufhin wurde das Mehrfamilienhaus umstellt und die Bewohner der weiteren Wohnungen dazu aufgefordert, ihre Wohnräume nicht zu verlassen. Zudem nahm ein speziell geschulter Beamter der Polizeistation in Eschborn Kontakt zu dem Betroffenen auf, um eine kommunikative Lösung herbeizuführen. Als die Aussichtslosigkeit des kommunikativen Ansatzes klar wurde, betraten Beamte des Polizeipräsidium Westhessens gegen 16:00 Uhr gewaltsam die Wohnung. Dabei konnte der 38-Jährige unverletzt festgenommen und anschließend in psychiatrische Behandlung übergeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell