Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

L169 zwischen Baumholder und Niederalben; kurz hinter Erzweiler (ots)

Am Ostermontag, den 13.04.2020, kam es gegen 13:00 Uhr auf der L 169 zwischen Baumholder und Niederalben zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Motorradfahrer von der Fahrbahn abkam. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der Motorradfahrer in einer Linkskurve geradeaus und stürzte eine Böschung hinab. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Der Rettungshubschrauber des ADAC war im Einsatz. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es während der Rettungsmaßnahmen nicht.

