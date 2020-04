Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht; Real-Markt-Parkplatz in Kenn

Kenn (ots)

Am Donnerstag, den 09.04.2020 ereignete sich, im Zeitraum zwischen 18:00 - 18:30 Uhr, auf dem Parkplatz des REAL Marktes in Kenn, ein Verkehrsunfall. Die Geschädigte parkte ihren schwarzen PKW (SUV) ordnungsgemäß in einer eingezeichneten Parkbucht. Vermutlich stieß der Unfallverursacher beim Ein- oder Ausparken, aus der angrenzenden Parkbucht, gegen den parkenden PKW. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, in unbekannte Richtung.

Hinweise zum Verursacher erbittet die Polizei Schweich unter der Telefonnummer 06502/91570 oder unter pischweich.wache@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schweich

Telefon: 06502-91570

Email: pischweich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pischweich





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell