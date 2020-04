Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Morbach (ots)

Am 09.04.2020 in der Zeit von 10:00 Uhr bis 10:30 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem LIDL-Parkplatz in Morbach einen dort geparkten grauen VW Passat. Vermutlich wurde der VW Passat beim Ein- oder Ausparken des Unbekannten an der linken, hinteren Stoßstange beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise können bei der Polizeiinspektion Morbach unter 06533/93740 gegeben werden.

