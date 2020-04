Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gewässerverunreinigung

Trier (ots)

Am Samstag, 28.03.2020, gg. 18.55 Uhr wurde durch einen Zeugen in der Kaselbach, welcher von Irsch in Richtung der Saar fließt, eine weiße, milchartige und bisher unbekannte Flüssigkeit festgestellt. Durch die Polizei Saarburg wurden die entsprechenden Ermittlungen der Straftat einer Gewässerverunreinigung aufgenommen. Es wird zwecks Klärung des Sachverhaltes unter der Telefonnummer 06581/91550 um Hinweise gebeten.

