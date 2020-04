Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht in Nohen

Nohen (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 06.04.2020, 6:00 Uhr, und 09.04.2020, 15:30 Uhr, wurde ein in der Hauptstraße, im unmittelbaren Nahbereich des Anwesens Nr. 29, in Nohen geparkter PkW der Marke Mazda durch ein bis dato unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen könnte es sich bei dem Verursacher um ein Fahrzeug gehandelt haben, welches den Schaden beim Ein- bzw. Ausparken bzw. Rangieren verursacht haben dürfte. Sachdienliche Zeugenhinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Birkenfeld, Tel.: 06782/991-0.

