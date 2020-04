Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld

Kreispolizeibehörde hat neuen Abteilungsleiter

Coesfeld (ots)

Nun ist es amtlich! Die Kreispolizeibehörde Coesfeld hat einen neuen Abteilungsleiter. Seit dem 1. April ist Polizeidirektor Thomas Eder neuer leitender Polizist im Kreis Coesfeld. Ein unbekanntes Gesicht für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Bürgerinnen und Bürger im Kreis Coesfeld ist er allerdings nicht. Bereits im Mai des vergangenen Jahres hat er seinen Dienst in Coesfeld angetreten. Damals in Vertretung für den erkrankten Polizeidirektor Jörg Voigt, der die Nachfolge von Polizeidirektor Peter Schwab angetreten hatte, nachdem dieser zur Kreispolizeibehörde Unna gewechselt war. "Ich habe die Polizeibehörde, den Landkreis und die kreisangehörigen Städte und Gemeinden schätzen gelernt. Ich bin auf engagierte Mitarbeiter getroffen, die professionell ihre Aufgaben erledigen. Die Zusammenarbeit mit den kommunalen Verantwortungsträgern erlebe ich als sehr konstruktiv", sagte Eder, der im benachbarten Kreis Unna wohnt. Behördenleiter Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr freut sich, dass mit Thomas Eder wieder ein erfahrener Abteilungsleiter für die Polizei im Kreis gewonnen werden konnte, dem auch das Zusammenspiel von Kreispolizeibehörde und den Städten und Gemeinden nicht fremd ist. "Mit Herrn Eder haben wir eine erfahrene Führungskraft, die schon ein Jahr lang die Gepflogenheiten der Behörde kennen lernen konnte. Das ist insbesondere in der derzeitigen außergewöhnlichen Situation für alle von Vorteil. Mit seiner besonnenen Art ist er im Moment sozusagen die ruhige Hand in dynamischen Zeiten," so der Landrat.

