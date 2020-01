POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vomm 26.01.2020

Polizeiinspektion Diepholz

Pressemeldung der PI Diepholz vomm 26.01.2020

Diepholz (ots)

PI Diepholz

Verkehrsunfallflucht

Eine 74-jährige Frau aus Stemwede hatte am Samstag, 25.01.2020 in der Zeit von 11.15 Uhr - 11.35 Uhr ihren PKW auf dem Parkplatz des Combi-Marktes in Wagenfeld an der Mindener Straße ordnungsgemäß geparkt. Nachdem sie zu ihrem Fahrzeug zurückgekehrt war, stellte sie einen Schaden an ihrem Fahrzeug fest, welcher vermutlich durch einen nicht nähere zu benennden LKW herrührt. Dieses Fahrzeug entfernte sich nach der Beschädigung des PKW der älteren Frau unerlaubt von der Unfallstelle. Am PKW der Stemwederin entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Diepholz unter Tel. 05441/971-0 zu melden.

PK Sulingen

Pkw überschlägt sich - Unfallverursacherin leicht verletzt

Am Samstag, 25.01.2020, gegen 18:50 Uhr befuhr eine 34-jährige Bassumerin mit ihrem Pkw die Neubruchhäuser Straße (L 356) von Sudwalde in Richtung Neubruchhausen. Im Ausgang einer Linkskurve verlor sie vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Pkw kam ins Schleudern, geriet nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Die Bassumerin wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt. Am Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden von 3000 Euro.

PK Syke

Trunkenheit im Verkehr Am 25.01.2020, um 19.30 Uhr, befuhr ein 39-jähriger Twistringer mit seinem Fahrrad die Steller Str. in Twistringen und fiel durch seine sehr unsichere Fahrweise auf. Ein Test ergab einen Atemalkoholwert von 3,20 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde veranlasst, ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

PK Weyhe

Diebstahl von Kompletträdern In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es auf einem Firmengrundstück in der Charlotte-Auerbach-Straße zu einem Diebstahl von insgesamt acht hochwertigen Kompletträdern. Die Reifen samt Alufelgen wurden von zwei aufgebockten Pkw abmontiert und von dem Firmengrundstück entwendet. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Weyhe unter 0421/80660 entgegen.

Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss Am Samstag, gegen 21:20 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Weyhe im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen Pkw im Bereich Brinkum. Der Fahrzeugführer führte sein Auto, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Ferner stand der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss, sodass eine Blutprobeentnahme durchgeführt wurde.

Falls weitere, presserelevante Meldungen eingehen, werden diese unverzüglich nachgereicht.

