POL-DO: Schwerpunkteinsatz in der Nordstadt: Fahrräder im Fokus der Polizei

Die Dortmunder Polizei hat gestern (7. August) bei einem Schwerpunkteinsatz in der Nordstadt den Fokus ihrer Kontrolle auf Fahrräder gerichtet. Dabei nahmen die Polizeibeamten insbesondere hochwertige Fahrräder unter die Lupe und überprüften, ob diese ggfs. im Zusammenhang mit Straftaten stehen.

Insgesamt vier Fahrräder stellten die Beamten sicher: Zwei waren nach Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben, bei einem weiteren war die Rahmennummer unkenntlich gemacht, so dass von einem Verdacht einer Straftat ausgegangen werden musste und für ein Viertes konnte ein einschlägig bekannter Straftäter keinen Eigentumsnachweis erbringen. Alle vier stellten die Beamten sicher.

In der Schleswiger Straße kontrollierten die Polizeibeamten einen Mann, der versuchte in seinem Mund, mit Betäubungsmittel gefüllte Bubbles vor den Augen der Polizei zu verstecken. Die 30 vermutlich mit Heroin gefüllten Bubbles beschlagnahmten die Beamten. Der Mann konnte nach erkennungsdienstlicher Behandlung die Polizeiwache verlassen.

Es gab weitere Personenkontrollen, eine Identitätsfeststellung und der Geldbetrag für einen noch offenen Haftbefehl wurde entrichtet. Darüber hinaus erhielten zwei Männer Platzverweise für den Bereich des Keuningparks, da diese für den Handel mit Betäubungsmitteln bekannt sind.

Die Dortmunder Polizei wird auch weiterhin intensive Kontrollen mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen in der Nordstadt durchführen. "Mit der polizeilichen Präsenz und den entsprechenden Maßnahmen erschweren wir Straftätern das Leben", so Polizeipräsident Gregor Lange. "Wenn unsere permanente Anwesenheit dazu führt, dass Straftäter in unserem Beisein weniger Taten begehen, dann fühlen wir uns geradezu eingeladen, deren "Geschäftsbereiche" aufzusuchen. Wir werden den Strafverfolgungsdruck auf jeden Fall hoch halten."

