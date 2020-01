Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Ströhen - Schülerin verletzt und geflüchtet ---

Diepholz (ots)

Am heutigen Freitag gegen 06.50 Uhr wurde in Ströhen auf der Varreler Straße eine Schülerin angefahren und leicht verletzt. Die 11-jährige Schülerin wollte die Varreler Straße zu Fuß überqueren, als ein Motorroller sie erfasste. Die Schülerin stürzte, der Rollerfahrer hielt kurz an, fuhr dann aber doch weiter, ohne sich um die Schülerin zu kümmern. Die Schülerin konnte sich keine Einzelheiten merken, stand leicht unter Schock und musste wegen der Verletzung am Bein ärztlich versorgt werden. Die Polizei bittet Zeugen und auch den Rollerfahrer sich bei der Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, zu melden.

