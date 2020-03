Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld/Neue Pressesprecherin bei der Polizei Coesfeld

Coesfeld (ots)

Britta Venker ist Nachfolgerin von Rolf Werenbeck-Ueding

Manchen Journalisten ist es bereits aufgefallen: Wer nun die Telefonnummer des Sprechers der Polizei Coesfeld wählt, erreicht am anderen Ende Britta Venker. Die langjährige Mitarbeiterin der Pressestelle ist seit Mitte März Leiterin der Pressestelle.

Vorgänger Rolf Werenbeck-Ueding wechselte als Dienstgruppenleiter zur Leitstelle der Kreispolizeibehörde Coesfeld.

Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr freut sich, dass mit Britta Venker jemand in die Fußstapfen von Rolf Werenbeck-Ueding tritt, der mit den Kreis Coesfeld vertraut und verbunden ist. "Innerhalb der Polizei ist sie stark vernetzt und kennt sich aufgrund ihrer jahrelangen Erfahrungen in der Pressestelle in der Medienlandschaft sehr gut aus." Mit vielen Medienvertretern aus der Region pflege Britta Venker seit Jahren einen professionellen Umgang. "Ich wünsche ihr weiterhin viel Erfolg", so der Landrat.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell