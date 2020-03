Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, B58/Motorradfahrer schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein 49-jähriger Motorradfahrer aus Ascheberg am Freitag (27.3.20) zugezogen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr er gegen 11.30 Uhr die B58 in Fahrtrichtung Drensteinfurt. Nach dem Ende eines 70er-Bereichs beschleunigte der Motorradfahrer, um einen vorherfahrenden Lkw zu überholen. Um das zu schaffen, wollte er zwischen einem entgegenkommenden Auto und dem Lkw durchfahren, was misslang. Er kollidierte seitlich mit dem entgegenkommenden Auto, stürzte und schlidderte über die Fahrbahn. Mit einem Rettungswagen kam der Motorradfahrer in ein Krankenhaus.

