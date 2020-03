Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Messingweg/ Automat in Waschbox aufgebrochen - Beute Fehlanzeige

Coesfeld (ots)

Dank der Leerung des Automaten einer Waschbox auf dem Messingweg in Senden am Vorabend gingen unbekannte Täter leer aus. Sie brachen den Automaten in der Zeit von Freitagabend (27.03.), 20 Uhr bis Samstagmorgen (28.03.), 09.15 Uhr auf und richteten damit Sachschaden in vierstelliger Eurohöhe an. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

