Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Kajakfahrer kollidiert mit Fahrwassertonne und rettet sich ans Ufer

Waldeck (ots)

Am 11.12.2019 kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Sportbootunfall auf dem Peenestrom bei Wolgast. Auf Höhe des "Dreilindengrunds" kollidierte ein 55-jähriger Mann mit einer Fahrwassertonne. Der einheimische Kajakfahrer, der sich regelmäßig zu Ausfahrten auf dem Peenestrom befindet, geriet durch die starke auslaufende Strömung und aus Unachtsamkeit gegen die Tonne und kenterte. Der Mann konnte das Boot nicht mehr aufrichten und schwamm die ca. 200 Meter an das rettende Ufer. Mit Unterkühlung wurde er in das Krankenhaus Wolgast eingeliefert. Ein Sportbootunfall wurde durch die Beamten der WSPI Wolgast aufgenommen, das Kajak konnte unbeschädigt geborgen werden.

