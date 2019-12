Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Wasserschutzpolizei Wismar ermittelt zu erheblichem Umweltverstoß auf Seeschiff

Waldeck (ots)

Während einer routinemäßigen Seeschiffskontrolle im Wismarer Seehafen, deckten Mitarbeiter der Wasserschutzpolizeiinspektion Wismar schwerwiegende Unregelmäßigkeiten im Schiffsbetrieb bezüglich des Umganges mit ölhaltigen Abfällen auf. Auf einem unter der Flagge Cook Island fahrenden Schüttgutschiff stießen die Beamten bei der Kontrolle des Maschinenraumes auf mehrere Kubikmeter illegal gelagerte ölhaltige Flüssigkeiten. Es wurden daraufhin strafrechtliche Ermittlungen zum Verdacht einer Umweltstraftat aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft Stralsund ordnete gegen den Chief Ingenieur eine Sicherheitsleistung in Höhe eines Monatsgehaltes von 5200 US Dollar an. Zudem wurde die Entsorgung der ölhaltigen Flüssigkeiten durch eine Fachfirma vor Ort angewiesen. Im Weiteren wurde das Schiff im Zusammenwirken mit der BG-Verkehr/Schiffsicherheitsabteilung einer tiefgründigen Port State Control unterzogen.

