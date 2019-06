Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Per Haftbefehl gesucht - Deutscher am Airport festgenommen

Hamburg (ots)

Die Bundespolizei hat am vergangenen Samstag am Flughafen Hamburg einen 33-jährigen Deutschen festgenommen. Er war auf dem Weg nach Monastir in Tunesien. Beamte der Bundespolizei überprüften bei der Ausreisekontrolle seine Daten. Treffer! Der Mann war laut Fahndungscomputer per Haftbefehl gesucht. Die Staatsanwaltschaft Hamburg hat ihn Anfang Juni 2019 zur Festnahme wegen Bedrohung in Tateinheit mit versuchter Körperverletzung und Beleidigung ausgeschrieben. Er hatte 60 Tagessätze à 8Euro zu zahlen. Außerdem waren 82Euro Verfahrenskosten zu begleichen. Die geforderten 562Euro konnten bezahlt werden, weshalb ihm die Einlieferung ins Gefängnis erspart blieb. Daraufhin wurde dem Mann die Ausreise gestattet.

