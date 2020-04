Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Adelberg - Dieb bleibt ohne Beute

In einem Adelberger Gebäude war am frühen Dienstag ein Dieb.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, muss der Einbrecher kurz nach 4 Uhr im Klosterpark gewesen sein. Er schlug an einem Haus die Scheibe ein. So gelangte er hinein und machte sich auf die Suche nach Beute. In die Firmen in dem Haus schaffte es der Einbrecher aber nicht. Er musste vorher die Flucht ergreifen.

Die Polizei Uhingen (Tel. 07161/93810) sicherte die Spuren und ermittelt jetzt, um dem Einbrecher auf die Schliche zu kommen. Sie gibt auch Tipps, wie man sich gegen Diebstahl und Einbruch schützen kann. Erste Infos gibt es im Internet unter www.k-Einbruch.de.

