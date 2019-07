Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Größerer Flächenbrand in Bonn-Dransdorf

Bild-Infos

Download

Bonn (ots)

Bonn-Dransdorf, Messdorfer Straße, 05.07.2019, 23.26 Uhr In einer Grünanlage kam es hinter Gebäuden in Bonn-Dransdorf am späten Freitagabend zu einem größeren Feuer. Es brannten mehrere Hecken, Bäume und Unterholz. Mit etwa 30 Einsatzkräften musste dort eine aufwendige Brandbekämpfung mit drei Löschrohren durchgeführt werden. Die Maßnahmen wurden von einem Radlader unterstützt. Durch die starke Rauchentwicklung kam es im Bereich Dransdorf und Messdorf zu einer Geruchsbelästigung. Die Löscheinheiten Duisdorf und Dransdorf der Freiwilligen Feuerwehr löschten das Feuer mit Unterstützung von Einheiten der Feuerwachen 1 und 2. Zeitgleich war der Rüstzug der Feuerwache 1 zur Unterstützung bei einem schweren Verkehrsunfall in Meckenheim im Einsatz. Die Nachlöscharbeiten an der Einsatzstelle dauern aktuell noch an.

Rückfragen bitte an:

Leitstelle

Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

Führungsdienst

Jochen Stein

Telefon: +49 228 7170

www.bonn.de/@feuerwehr-und-rettungsdienst

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell