Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Zwei Unfälle auf der Hamburger Straße

Bad Segeberg (ots)

Am 12. März 2020 kam es in Henstedt-Ulzburg zu zwei Verkehrsunfällen auf der Hamburger Straße.

Den ersten Unfall schilderte eine 57jährige Fahrerin eines roten VW up den Beamten der Polizeistation Henstedt-Ulzburg auf der Dienststelle.

Ihren Darstellungen zufolge stellte sie ihren Wagen um 10:20 Uhr direkt vor der Ladenzeile in der Hamburger Straße 20 am Fahrbahnrand ab. Als sie nur eine Stunde später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte musste sie eine erhebliche Beschädigung ihrer Fahrertür feststellen. Der bislang unbekannte Unfallverursacher habe den Unfallort verlassen, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Den Schaden an dem PKW der Frau aus Alveslohe schätzt die Polizei auf 1.500 Euro.

Der zweite Unfall ereignete sich um 20:45 Uhr auf der Kreuzung der Hamburger Straße / Maurepasstraße / Lindenstraße.

Nach den derzeitigen Ermittlungen der Polizei und Zeugenaussagen zufolge befuhr ein 33jähriger Mann aus Henstedt-Ulzburg mit seinem Opel Insignia die Maurepasstraße und beabsichtigt, die Hamburger Straße geradeaus in Richtung Lindenstraße zu überqueren. Im Kreuzungsbereich stößt er mit einem Mini One einer 18jährigen Hamburgerin zusammen. Diese befuhr die Hamburger Straße von Süden kommend und wollte ebenfalls in die Lindenstraße einbiegen. Beide Beteiligte gaben während der Unfallaufnahme gegenüber den Beamten an, dass sie an der Ampel für ihre Fahrtrichtung definitiv grün gehabt hätten.

Für beide Verkehrsunfälle sucht die Polizei Henstedt-Ulzburg nunmehr Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04193/99130 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Steffen Hartung

Telefon: 04551/884-2020

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell