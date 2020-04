Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl aus Klostermühle zwischen Lorscheid und Herl

Trier (ots)

Zwischen Ostersonntag, 12.04.2020, 18.30 Uhr und Ostermontag, 13.04.2020, 11.00 Uhr, kam es zu einem Diebstahl in die Klostermühle zwischen Lorscheid und Herl. Es handelt sich um ein altes Gebäude, welches saniert werden soll. Hier wurden Baumaschinen im Wert von 1200 Euro entwendet. Im Einzelnen handelte es sich um ein Stromaggregat und einen Elektrohobel, nebst Schlitz- bzw. Schneidwerkzeug. Die entwendeten Gegenstände dürften mit einem Fahrzeug bzw. Anhänger abtransportiert worden sei. Täterhinweise werden an die PI Hermeskeil, Tel. 06503/9151-0 bzw. an E-Mail pihermeskeil@polizei.rlp.de erbeten.

