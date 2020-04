Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Ausgelöster Rauchmelder, Feuerschein im Waldgebiet

Ennepetal (ots)

Ausgelöster Rauchmelder in einer Wohnung und Feuerschein im Wald Am Donnerstag, dem 09.04.2020 um 20:22 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem ausgelösten Rauchmelder in einer Wohnung alarmiert. Angebranntes Essen auf einem Herd konnte vor Ort als Ursache ausgemacht werden. Eine Person wurde aus der Wohnung geführt, dem Rettungsdienst übergeben und einem Krankenhaus zugeführt. Das Essen wurde abgelöscht, die Wohnung kontrolliert, gelüftet und der Polizei übergeben. Die 18 Kräfte der Hauptamtlichen Wache und des Löschzuges Milspe-Altenvoerde beendeten den Einsatz um 20:52 Uhr. Um 21:44 Uhr wurde die Hauptamtliche Wache zu einem gemeldeten Feuerschein im Waldgebiet Finkenberg alarmiert. Auslöser war ein privates Grillfeuer. Die Verursacher wurden angewiesen das Feuer selbstständig zu löschen. Der Einsatz endete um 21.45 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal

über Einsatzzentrale erreichbar

Telefon: 02333 736 00

E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de

www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell