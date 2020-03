Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Geldbörse während des Einkaufens gestohlen

Wermelskirchen (ots)

Beim Einkaufen in einem Discounter ist einer 74-Jährigen die Geldbörse gestohlen worden.

Zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr war gestern (10.03.) eine Rentnerin zum Einkaufen in einem Discounter an der Thomas-Mann-Straße. Kurz zuvor hatte sie dazu Geld von einer Bank abgeholt. Wie üblich hängte sie im Geschäft ihre dunkelbraune Umhängetasche an den Einkaufswagen. Nachdem sie sich nur kurz umgedreht hatte, bemerkte sie eine fremde Frau an ihrem Einkaufswagen. In gebrochenem Deutsch erkundigte sich diese Frau nach Brot und zeigte dabei auf das Brot im Wagen. Als die 74-Jährige später an der Kasse zahlen wollte, bemerkte sie, dass ihre Geldbörse samt Bargeld und den persönlichen Papieren nicht mehr da war.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02202 205-0 zu melden. (gb)

