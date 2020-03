Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Kind leicht verletzt - Polizei sucht Unfallverursacher

Wermelskirchen (ots)

Ein 8-Jähriger ist heute auf dem Weg zur Schule von einem Pkw angefahren und leicht verletzt worden. Der Unfallverursacher ist flüchtig.

Heute (11.03.) gegen 08:15 Uhr war ein 8-Jähriger auf dem Grünstreifen an der Straße Am Vogelsang unterwegs zur Schule. Ein Müllfahrzeug auf der Straße hinderte gleichzeitig einige Fahrzeuge kurzfristig an der Weiterfahrt. Daraufhin wichen zwei Autos hintereinander auf den Grünstreifen aus. Dabei übersah der zweite Fahrer oder die Fahrerin offensichtlich den 8-Jährigen. Das Fahrzeug mit einem "GL"-Kennzeichen touchierte den Jungen und verletzte ihn leicht. Der Fahrer oder die Fahrerin fuhr weiter, ohne sich um den Jungen zu kümmern.

Der leicht verletzte Schüler wurde in Begleitung seiner Eltern zur ambulanten Behandlung in ein Krankhaus gebracht.

Die Polizei sucht nun den Fahrer oder die Fahrerin des Fahrzeuges mit einem Kennzeichen aus "GL". Es soll sich um ein blaues oder graues Auto, eventuell ein älterer Audi, handeln. Zeugen, ein Ersthelfer, der sich sofort um das Kind kümmerte, wie auch der vorausfahrende Remscheider (blauer Honda), melden sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02202 205-0. (gb)

