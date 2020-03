Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Sekundenschlaf am Steuer führt zu Unfall

Odenthal (ots)

Übermüdung am Steuer kann gefährlich werden, was nun ein 54-jähriger Odenthaler am eigenen Leib erfahren musste.

Der Mann war Montagfrüh (09.03.), gegen 6 Uhr, mit seinem BMW auf der Neschener Straße (L 310) aus Odenthal-Altenberg kommend in Richtung Kürten-Bechen unterwegs.

Er kam von der Nachtschicht und ist kurz hinter dem Ortseingang Neschen während der Fahrt plötzlich eingeschlafen. In einer Rechtskurve kam der Wagen nach links von der Fahrbahn ab, durchquerte den Grünstreifen und prallte vor eine Straßenlaterne.

Glücklicherweise blieb der Fahrer dabei unverletzt. Der Sachschaden an seinem Wagen dagegen war erheblich und wird auf circa 25.000 Euro geschätzt. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An der Straßenlaterne ist ein Schaden von circa 2.000 Euro entstanden.

Die Staatsanwaltschaft ordnete zudem die Beschlagnahme seines Führerscheins an. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. (ct)

