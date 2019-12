Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Verkehrsunfall - Fußgänger verstarb, junger Radler bei Unfall leicht verletzt und Unfallgeschädigter bitte melden

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Radfahrer bei Unfall leicht verletzt - Dietzenbach

(aa) Ein junger Fahrradfahrer wurde am Dienstagmittag bei einem Unfall in der Straße "Gallische Straße" leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen war der 14 Jahre alte Radler gegen 13.10 Uhr entlang der Hauptstraße über den Gehweg auf den Parkplatz des Einkaufszentrums Steinberg gefahren und wurde von dem Dacia einer 44-jährigen Dietzenbacherin erfasst. Der Junge fiel wohl samt Rad über die Motorhaube und auf den Boden. Dabei erlitt der Dietzenbacher Prellungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06074 837-0 zu melden.

Unfallgeschädigter bitte melden! - Hainburg/Hainstadt

(aa) Wer parkte am Dienstagabend, bis etwa 18.30 Uhr, in der Offenbacher Landstraße und hat jetzt am Auto keinen linken Außenspiegel mehr? Das fragen die Beamten der Polizeistation Seligenstadt, bei denen sich die Verursacherin gemeldet hatte. Die 72-Jährige hatte beim Vorbeifahren mit ihrem Mercedes in Höhe der Hausnummer 46 ein geparktes Auto gestreift. Da sie nicht gleich anhalten konnte, hielt sie mit ihre A-Klasse in der Mittelseestraße an und lief zur Unfallstelle zurück. Dort lag allerdings nur noch ein Außenspiegel und das dazugehörige Fahrzeug war weg. Der Geschädigte wird nun gebeten, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 zu melden.

Main-Kinzig-Kreis

Verkehrsunfall - Fußgänger verstarb - Biebergemünd

(pwe) Am Dienstag, gegen 17.30 Uhr, kam es in Wirtheim, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 85-jähriger Mann aus Biebergemünd verstarb. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 56-jähriger Fahrer eines VW-Transporters auf der Kasseler Straße, als der 85-jährige Fußgänger in Höhe der 20er-Hausnummern offensichtlich die Straße überqueren wollte. Der Fußgänger wurde von dem Fahrzeug erfasst und verstarb trotz notärztlicher Maßnahmen an der Unfallstelle. Die Straße war fast vier Stunden gesperrt. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger beauftragt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Gelnhausen unter 06051 827-0 zu melden.

Offenbach, 11.12.2019, Pressestelle, Andrea Ackermann

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Pressestelle



Telefon: 069 / 8098 - 1210

Fax: 069 / 8098 - 1207

Rudi Neu (neu) - 1212 oder 0173 591 8868

Andrea Ackermann (aa) - 1214 oder 0173 / 301 7834

Michael Malkmus (mm) - 1213 oder 0173 / 301 7743

Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806

Alexander Schlüter (as) - 1218 oder 0162 / 201 3290

E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell